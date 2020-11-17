Tunç Soyer, İzmir’deki yeni pandemi önlemlerini açıkladı

17 Kasım 2020 Salı, 17:35

Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında yaşanan artış sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi önlem amaçlı yeni kararlar aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından, yarından itibaren halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara verileceğini, Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı ve Grand Plaza’nın işlettiği tüm restoran ve kafelerin yanı sıra Meslek Fabrikası’nın kurslarının da bir süre kapalı kalacağı bildirildi.

Soyer, alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Artan salgının önüne geçmek için ek önlemler alıyoruz. Yarından itibaren halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara veriyoruz. Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza'nın işlettiği tüm restoran ve kafeler, Meslek Fabrikası'nın kursları bir süre kapalı kalacak” dedi.