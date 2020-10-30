Tunç Soyer: Türkiye’nin dağlarında çiçekler açacak

30 Ekim 2020 Cuma, 09:23

İzmir’de üç güne yayılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği konser ile son buldu. Sanatçı Sertab Erener, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konser verdi. Konserin başlangıcında kısa bir konuşma ‘yaparak tüm İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramını kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "97 yıllık çınar olan Cumhuriyet’imiz üç yıl sonra yüz yılı devirecek ve yeni bir yüzyıl başlayacak. Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet’imizi yeni yüzyılda demokrasi ile taçlandıracağız. Türkiye'nin dağlarında çiçekler açacak, baharlar gelecek" diye konuştu.

MUCİZE GİBİ

Olağanüstü bir günde İzmir'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Sertab Erener ise "İnsanoğlunun zor günler geçirdiği bu süreçte yan yana olmak, birlikte müzik yapıyor olmak mucize gibi. Bizi burada buluşturan Cumhuriyet’i fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yaşatacak. Yaşasın Cumhuriyet!" dedi.

Konserine "Belki de dönerim" isimli şarkısıyla başlayan sanatçı, "Masal", "Zor Kadın", "Aşk", "Yalnızlık Senfonisi" gibi sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Evlerinden Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmak isteyen İzmirliler için konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.