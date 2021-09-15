Tunç Soyer'den esnafa destek mesajı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:34

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan 34. Ahilik Haftası kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve Ahilik Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Heyeti makamında ağırlayan Başkan Tunç Soyer, “Ahilik Haftası bizim için çok önemli. Geleneklerimizdeki ‘orta sandığı’ İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Bir Kira Bir Yuva’ hareketi gibi. Ahilikte bereket var. Birbirine destek olmak var. En önemli ayrıntısı da şahsiyetle ilgili değil, toplumla, toplumsal kazançla ilgili olması” şeklinde konuştu. Gelecek nesillere ahilik kültürünün aktarılması gerektiğine değinen Soyer “Size ne kadar minnettar olsak az. Köksüz bir gelecek düşünülemez. Türkiye’de toplumsal harç esnaftır. Harç zayıflarsa o devlet çöker. İzmir Büyükşehir Belediyesi esnafla el ele olmaya devam edecek. Büyükşehir sadece pandemi döneminde esnafın borç defterini kapatmayacak, her derdinde yanında olacak” dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise Başkan Tunç Soyer’e pandemi döneminde esnafa olan katkısından dolayı teşekkür ederek “Bizlere sahip çıkmanız çok değerli. İyi ki varsınız. Birlikte ahilik felsefesini yaşatmak için çaba sarf edeceğiz. Ahiliğin unutulmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Başkanlık makamındaki ziyarete ayrıca İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, İzmir İl Ticaret Müdürü Şahin Ersü, İESOB Yönetim Kurulu üyeleri ve bu senenin ahisi Ali Sabri İlkmen ve kalfası Yakup Kaplan da katıldı.

Ziyaretin ardından İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndaki Şed Kuşatma Töreni’ne katılan Başkan Soyer, “Harama bakma, haram yeme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, kimseyi kandırma, kanaatkâr ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma, kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil, cömert ol, kendin muhtaç iken bile başkalarına ver. Bu ahilik öğretisi bizlere iyi bir esnaf ve iyi bir insan olmanın bugün de tümüyle geçerli olan sırlarını tarif ediyor” dedi. Ahiliğin bugün alıştığımızdan çok farklı bir ekonomik model içerdiğini vurgulayan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomik gelişimi maddiyata değil kültürel bir temele yaslıyor. Sadece ne yapacağımızı değil nasıl yapmamız gerektiğini de telkin ediyor. Ahilikte ekonominin odağı bireyin veya bir zümre nin zenginliği değil, toplumsal berekettir. Ahilik kültürü bunu başarabilmek için refahın adil bir şekilde paylaşıldığı değerler, esaslar ve somut araçlar ortaya koyuyor.”