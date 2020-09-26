Tunç Soyer'den finale kalan İzmir için çağrı

26 Eylül 2020 Cumartesi, 17:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç soyer, WWF’in düzenlediği “We Love Cities” yarışmasında İzmir'in finale yükseldiğini açıkladı.

En yüksek oyu alan finalist kentin "en sevilen kent" seçileceğini belirten Soyer, "İzmir için #weloveizmir etiketiyle paylaşımlarınızı ve aşağıdaki linkten vereceğiniz oyları bekliyoruz."



