Tunç Soyer'den finale kalan İzmir için çağrı

Doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği yarışmada İzmir finale kaldı. Soyer,

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2020 Cumartesi, 17:57
Tunç Soyer'den finale kalan İzmir için çağrı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç soyer,  WWF’in düzenlediği “We Love Cities” yarışmasında İzmir'in finale yükseldiğini açıkladı.

En yüksek oyu alan finalist kentin "en sevilen kent" seçileceğini belirten Soyer, "İzmir için #weloveizmir etiketiyle paylaşımlarınızı ve aşağıdaki linkten vereceğiniz oyları bekliyoruz."



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