Tunç Soyer’den go-kart direnişine destek: İzin vermeyeceğiz!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:19

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile birlikte Güzelbahçe'ye giderek yaşanan krizle ilgili Belediye Başkanı Mustafa İnce'den bilgi aldı. go-kart pistine karşı yapılan doğa nöbeti alanından pist alanına kadar yürüyen başkanlar alanda basın açıklaması yaptı.

"Halkın iradesine, doğayla yaşadığımız uyuma aykırı hareket edenler, rantsal ve ticari girişimler sonunda duvara toslayacak" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamasında şunları söyledi:





Hiç bir yerinde bu duruma izin vermeyiz. İçinde yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının olduğu araziye marjinal tarım arazisi demek haksızlık. Bu yanlışı sürdürmelerine izin vermeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar direneceğiz. Asla müsaade etmeyeceğiz. Sonunda hak ettiği gibi tarım arazisi olarak kalacak. Bizim asli görevimiz korumaktır. Güzelbahçe’nin güzel insanları bu duyarlılığı gösteriyor. Sonuna kadar omuz omuza direneceğiz. Önder olan, halkın hakkını savunan Güzelbahçe Belediye Başkanımızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Yeni dava açacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuçta bizler seçilmiş belediye başkaları olarak bizim irademize karşı hareket edenlere karşı ciddi bir izin vermeyeceğiz. Hukuku yolları sonuna kadar kullanacağız” dedi.

“BEN BURADAYIM MAKAMDA ARAMASINLAR”

Mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise “ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyemiz Sayın Rıfat Nalbantoğlu’nun buraya doğa severlere ve Güzelbahçelilere gelmeleri güç verdi. Dün de milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız bizimleydi. Destekleri bizler için çok değerli. Bu makinalar buradan kalkmadığı sürece kimse beni makam odamda aramasın benim makam odam artık asırlık zeytinliklerin olduğu bu alandır. Tüm Güzelbahçelileri desteğe bekliyorum” diye konuştu.

Alanda bulunan halk ellerindeki pankartlarla Başkanlara destek oldu, 'Doğaya asfalta hayır', 'Birleşe birleşe kazanacağız' slopaganları atarak go-kartı ıslıklarla protesto etti.



