Tunç Soyer'den 'İzmir Tarımı' çağrısı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:43

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dirençli bir kent yaratmanın en önemli ayaklarından biri olan dirençli tarımı, İzmir Tarımı ile inşa edeceğiz. Tüm paydaşlarımızı İzmir Tarımı politikasının birer sözcüsü olmaya, bunun önemini şehrimizin her köşesine anlatmaya ve bu değişimi önümüzdeki birkaç yılda tamamlamak için hep birlikte çalışmaya davet ediyorum” dedi.

Tarıma verdiği destekleri artırarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Dirençli Tarım, Dirençli Kentler” başlığı ile düzenlenen “Tarım ve Teknoloji Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi fuarcılık şirketi İZFAŞ’ın digitalizmirfair.com adresi, dijital platformları ve İzmirTube üzerinden gerçekleşen zirvenin açılışında ve “Dirençli Tarım, Dirençli Kentler” oturumunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonundan doğan İzmir Tarımı uygulamalarını anlattı.

KURAKLIK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE EDECEĞİZ

İzmir Tarımını İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’de yeni ve farklı bir tarım ekonomisi inşa etme projesi olarak tanımlayan Soyer, “İzmir Tarımı, tarımda dışa bağımlılığımızı sonlandırmak için geliştirdiğimiz, İzmir’den doğan yepyeni bir vizyondur. İzmir Tarımı’nı Türkiye’de bugüne kadar uygulanan tarım politikasından ayıran iki temel fark ‘kuraklıkla’ ve ‘yoksullukla’ mücadele odağıdır” dedi.

SAĞLIKLI, GÜVENİLİR VE EKONOMİK GIDA

İzmir Tarımının ‘ürün envanteri ve planlaması’, ‘tarımsal destek çalışmaları’, ‘lojistik, işleme ve markalaşma’, ‘satış, pazarlama ve ihracat’, ‘Ar-Ge, eğitim ve sertifikasyon süreçleri’ ve son olarak ‘agroturizm gibi yan ekonomiler yaratmak’ gibi altı aşama üzerinden şekillendiğini aktaran Soyer, şunları söyledi:

“İzmir Tarımı sayesinde tarımsal su kullanımını yüzde 50 azaltarak içme suyumuzu koruyoruz. Sulama ihtiyacı olmayan, ekonomik değeri yüksek, yerel tarım ürünlerini alım garantisi ile destekliyoruz. Tarımsal ürünlerin markalaşmasını ve pazarlamasını destekleyerek katma değerini büyütüyoruz. İhracat potansiyeli yüksek, nitelikli tarım ürünlerini teşvik ederek Türkiye ekonomisini büyütüyoruz. Küçük üreticinin örgütlenmesini teşvik ediyor; köylümüzün, çiftçimizin doğduğu yerde doyabilmesinin önünü açıyoruz. Kadınların ve gençlerin tarım ekonomisinde yeniden söz sahibi olmasını sağlıyor; kırsaldaki yaşam kalitesini büyütüyoruz. Tarım alanlarını sadece gıda üretimi için değil, tüm canlılar için geliştiriyor; doğanın korunmasını destekliyoruz. Toprağı, suyu ve to humu en dengeli şekilde kullanarak iklim kriziyle mücadele ediyoruz. Yerli tohumları ve hayvan ırklarını yaygınlaştırarak bu toprakların binlerce yıllık kadim tarımına sahip çıkıyoruz. Şehirlerimizde yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdaya erişmesinin önünü açıyoruz.”

"SESSİZ KALMIYORUZ"

Türkiye’nin en önemli tarım şehirlerinden biri olan İzmir’de bu politikalar ile şehrin tarımını doğru yönetmek, Türkiye’nin refahını artırmak ve adil paylaştırmak için çok büyük bir adım attıklarını dile getiren Başkan Soyer, “İzmir Tarımı ile çok daha güçlü ve müreffeh bir İzmir ve ötesinde bir Türkiye inşa etmek, bizlerin elinde. Tarlalarımıza hangi ürünün ekileceği kararını, verim artışı vaadiyle topraklarımızı ithal tohumlara boğan tarım tekellerine bırakamayız. Verimi yüksek gibi görünen bu tohumların aslında topraklarımızı işgal etmenin bir başka yolu olduğunu görmemek için ya bu durumu hiç bilmememiz, ya da tümüyle görmezden gelmemiz gerekiyor. Biz İzmir’de her iki eşiği de aştık. Bu yüzden bu duruma artık sessiz kalamayız, kalmıyoruz” dile konuştu.

"İZMİR TARIMI ÜLKEMİZE İLHAM OLACAK"

Toprakları koruyan, bereketini artıran ve kentlileri sağlıklı gıdayla buluşturan İzmir Tarımı’nı hızla uygulamak için İzmir’in tüm tarım paydaşlarıyla tek yumruk olmanın kararlılığına sahip olduklarını dile getiren Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Amacımız, yerli ve milli tarım ekonomimizi İzmir’den başlamak üzere yeniden inşa ederek, bu başarının altına İzmir’in imzasını koymak. Dirençli bir kent yaratmanın en önemli ayaklarından biri olan dirençli tarımı inşa etmek, İzmir Tarımı ile mümkün olacak. Bu hususta tüm paydaşlarımızı İzmir Tarımı politikasının birer sözcüsü olmaya, bunun önemini şehrimizin her köşesine anlatmaya ve bu değişimi önümüzdeki birkaç yılda tamamlamak için hep birlikte çalışmaya davet ediyorum. Kuraklığa ve yoksulluğa karşı İzmir Tarımı ile başlattığımız mücadelenin, bir bütün olarak ülkemize ilham vermesini diliyorum.”

Zirve yarın düzenlenecek “Tarımda İşbirliği Modelleri: Bakanlık, Yerel Yönetimler, Özel Sektör, STK'lar ve Üniversiteler”, “Tarımda Dijital Dönüşüm”, “Girişimcilik, Tarım Filizleri Yatırım Ağı ve Hızlandırıcı Programları” başlıklı oturumlar ile son bulacak. Zirvenin sonunda sonuç ve yol haritası bildirgesi paylaşılacak.