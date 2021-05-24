Tuncay Özkan: Aday olursa yüzde yüz kazanır, her şeyin üzerine iddiaya girerim

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:57

KRT TV canlı yayına konuk olan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURSA YÜZDE YÜZ KAZANIR"

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına en çok yakışacak insan olduğunu belirten Tuncay Özkan, şunları kaydetti:

İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Sayın genel başkanımızın bilgisi, birikimi, ahlakı, onuru, sadeliği ülkeyi karanlıktan çıkaracak ilaçtır. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur.