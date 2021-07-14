Tunceli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi: En düşük maaş 5 bin TL oldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:10

Tunceli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında başlatılan toplu sözleşme sürecinin sonuna gelindi. Toplu sözleşme görüşmesi bugün belediye ve sendika arasında belediye konferans salonunda imzalandı.

İmza törenine Tunceli Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, DİSK-Genel İş Sendikası Şube Başkanı Şükran Yılmaz ve Sendika Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Yapılan sözleşmeye göre, daha önce belediyede en düşük asgari ücret 3.522,16 TL iken yapılan %41,96 zamla beraber 5.000.00 TL’ye, en yüksek asgari ücret ise 4.497,26 TL iken yapılan %25 zamla 5.621,58 TL'ye yükseltildi.

Maaş zammının yanı sıra sözleşmede şu haklar da bağlandı:

1. Her yıl 1 Mayıs ödemesi olarak: 1.250,00 TL

2. Her yıl 15-16 Haziran ödemesi olarak: 1.000,00 TL

3. Her yıl Giyim Yardımı ödemesi olarak: 625,00 TL

4. İşçilere ayrıca 2 adet 13’er günlük ikramiye ödemesi