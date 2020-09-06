Tunceli Dokuzkaya köylüleri artık hasretini çektikleri topraklarına dönmek istiyor
Güvenlik gerekçesiyle 1992 yılında boşaltılan köye özel izinle girilebiliyor. Atalarının mezarlarını ziyaret edip, ayakta kalan ev duvarlarına sarılarak hasret gidermeye çalışan köylüler, yasağın sona ermesi ve köylerine yerleşebilmek için yetkililere çağrıda bulundu.
Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Dokuzkaya (Markasor)
köyü, 1992 yılında boşaltıldı. Tarihinde elektrik ve telefonla hiç tanışmayan
Dokuzkaya köyüne Pülümür Çayı’ndan ulaşımını sağlayan köprü de yıkıldı.
Tüzelkişiliği düşürülen ve Büyükyurt (Hakis) köyüne bağlanan
Dokuzkaya, yaklaşık 30 yıldır yasaklı. Türk şiirinin önemli isimlerinden Cemal
Süreya’nın atalarının da Dokuzkaya’da yaşadığını söyleyen köylüler, yasağın
sona ermesi ve köylerine yerleşebilmek için yetkililere çağrıda bulundu.
Köylerine sadece özel izinle günübirlik olarak
gidebildiklerini ifade eden köylülerden kimi yıllardır gidemediği atalarının
mezarlarını ziyaret ederken kimi de ayakta kalan ev duvarlarına sarılarak
hasret gidermeye çalışıyor.
Change.org üzerinden yasağın kalkması için imza kampanyası
da başlatan köylülerden tiyatro sanatçısı Yılmazcan Sare köyde doğuyup
büyüyenlerden. 13 yaşlarında İstanbul’a gitmek zorunda kalan Sare, doğduğu
topraklara dönmek için özlem çekiyor.
Okuma yazma oranı yüksek olan köyden uzay mühendisi ve
milletvekili de çıktığını belirten Sare, köylerinin bu yasak döneminde yerlebir
olduğunu söyleyerek, “Ağaçlar kurumuş, bahçeler kurumuş, evler yerle bir olmuş.
Ceviz ağaçlarıyla kaplı bir köydü. Asırlık ceviz ağaçlarımız
kurudu. Her köylünün buradan elde ettiği bir gelir kaybı var. Kuş sesi bile
duyamazsınız. Mezarlıklar bile kaybolmuş. İster istemez insan kötü oluyor.
Çocukluğunun geçtiği, anılarının olduğu, yaşamının en iyi yerinde duran yerin
yerlebir olması çok üzücü” dedi.
Köyün karşısında güvenlik kulesinin yapıldığını ve bu durumun da güvenlik gerekçesini ortadan kaldırdığını kaydeden Sare, “Yasağın bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuda 15’e yakın sanatçımız da yasağın sonlanmasını talep ediyor. Kendi köyümüzde yaşamak istiyoruz. Bu zamanda bu yasağın sürmesi kabul edilebilir bir şey değil. Biz topraklarımıza dönmek istiyoruz. İnsanlarımız, öldüklerinde buraya gömülmek istiyor” ifadelerini kullandı.
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