Tunceli Sanayici ve Girişimcileri Derneği'nin başkanlığına Bektaş seçildi
Tunceli Sanayici ve Girişimcileri Derneği (TUSGİD), kongresini yaparak işadamı Cem Haydar Bektaş başkanlığında yola devam kararı aldı.
Kısa adı TUSGİD olan Tunceli Sanayici ve Girişimcileri Derneği merkezini Ümraniye’ye taşıyarak değişimin ilk işaretini verdi. Cem Haydar Bektaş, İstanbul'da Tuncelili girişimci işadamlarını aynı çatı altında buluşturarak daha güçlü dayanışma hedefliyor.
TUSGİD olarak; Türkiye’nin dört bir yanında istihdam yaratacak yatırımlara önem veren bir yapı olduklarını kaydeden Bektaş, “İlimizin yatırım ve istihdam açısından geri bırakılmasının elbette bir kader olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Sosyo ekonomik yapısı bakımından zenginliği bozulmamış doğası ile ilimizin eşsiz bir turizm potansiyeline sahip olduğunun farkındayız ve bu farkındalığı daha çok ön plana çıkarmakta kararlıyız. Turizmin yanı sıra ilimizi kalkındıracak hamleler arasında organik tarım, hayvancılık, balıkçılık ve arıcılık gibi alanların geldiğini de iyi biliyoruz ve bu yönde de çalışmalar hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yine sağlık açısından zengin bir konuma sahip olan Tunceli’nin termal turizminde de gelişmesi için hedefleri olduğunu kaydeden Bektaş; “Tuncelimiz her açıdan zengin potansiyel ve insan gücüne sahip. Tüm bu değerleri ortak paydada buluşturan TUSGİD’in daha büyük örgütlenmeyle daha güçlü bir yapıya kavuşacağına ve bu hedeflerine daha kolay ulaşacağına olan inancıyla kolları sıvadık. TUSGİD, başaracağı işlerle önümüzdeki süreçte sürekli gündemde olacak. Hemşerilerimiz başta olmak üzere herkese yeni dönem mesajımız şudur: bizi izlemeye devam etmekle kalmayın gelin bir omuz da siz verin…” şeklinde konuştu.
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