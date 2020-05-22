Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
22 Mayıs 2020 Cuma, 06:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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