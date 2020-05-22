Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Video Haberler
- Kıbrıs Rum Ordusu'nda skandal görüntüler: 'Beyinsizler!'
- Erdoğan'ın dikkat çeken anları
- Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü
- 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
- CHP'li isimden çok konuşulacak 'Çav Bella' tepkisi
- Oğlunu ve yengesini öldüren kadın konuştu!
- Forkliftin altında kalan işçinin ölümü kamerada
- Beyoğlu'nda eğlence kanlı bitti! Böyle yardım istedi
- Volkan Koyugöz: Maske takmadım diye polisler dövdü
- Bu görüntülere ilk kez şahit olanlar şaşkına döndü!