Tunceli'de halkın onaylamadığı peyzaj çalışması başlıyor: Askeri araçlar Munzur Gözeleri’nde

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:48

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan ve Alevi halkı için kutsal mekanlardan birisi olan Munzur Gözeleri için bölge halkına ve STK’lere danışılmadan hazırlanan peyzaj projesi başlıyor. Bölgeye gelen askeri araçlarca stant kuran yurttaşların standları kaldırıldı. Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Ben, kendini yetkili olarak tanıtan kişilerin bölgede bulunan Munzur Koruma Kurulu üyesi ile tartıştıklarını ve ailesini arayarak tehditte bulunduğunu söyledi. Ben, “Bu peyzaj projesi kılıfı esasta, Alevi halkının inancına saldırıdır. Söz de düzenleme adı altın da bu alanı ticari bir işletmeye çevirmektir” dedi.

Munzur Gözeleri’ne dün saat 18.00 sularında Kaymakamlıktan geldiğini belirten iki kişi kurulan satış stantlarını dolaşarak satıcılara 'Yarından sonra stantları açmayın, şirket tarafından gönderilen kepçeler bölgeye gelerek peyzaj projesine başlayacaktır' ifadelerini kullandılar.

Munzur Gözeleri'nde bulunan Munzur Koruma Kurulu üyesi ise kişilere nereden geldiklerini sorduklarında 'Kaymakamlıktan geliyoruz' diye yanıt aldı. Bunun üzerine stantları gezen ve kurul üyesiyle tartışan kaymakamlık yetkilileri, Koyungölü köy muhtarını arayarak, Munzur koruma kurulu üyesinin babasına ulaştı. Yetkililer, kurul üyesi hakkında ailesine "Akıllı dursun, ön planda durmasın, yoksa gözaltına aldırır hapishaneye atırırız” tehditlerinde bulundu.

Yaşananların ardından Munzur Gözeleri’ne bugün askeri araçlar eşliğinde gelen yetkililer, stant açan yurttaşlara kararı tebliğ ederek, standları kaldırmaya başladı.

DEDEF Genel Başkanı Ali Haydar Ben, bahsedilen peyzaj projesinin halkın ve STK’lerin katılımı olmadan, Erzurum Koruma Kurulu’nun 1. derece doğal sit alanına ilişkin ilke kararları gözetilmeden, koruma amaçlı imar planları hükümleri dikkate alınmadan hazırlandığı ve ihale edildiğini kaydederek, “Munzur gözeleri bölge halkı ve Alevi kızılbaş inancının kutsalıdır. Bu peyzaj projesi kılıfı esasta, Alevi halkının inancına saldırıdır. Söz de düzenleme adı altın da bu alanı ticari bir işletmeye çevirmektir. Betonlaştırma ve çölleştirme amacı taşımaktadır” diye konuştu.

Ben, “Bizleri ve Dersim halkını tehdit edenler aslında Munzur gözelerini sermayeye peşkeş çekmek isteyenlerdir, kutsalımıza saldıranlardır, buralardan rant devşirme peşinden koşanlardır. Federasyon üyelerimizi , dostlarımızı ve Dersim halkını tehdit ederek yıldırmaya çalışacaklarını düşünen, insana düşman, havyana düşman, doğaya düşman olanlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bilmelerini isteriz. Bizler Dersim Dernekleri federasyonu olarak bu tehditlere ve baskılara dün de boyun eğmedik, Çevre ve doğa mücadelesi vermekten vazgeçmedik, bugün de yarın da vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.