Tunceli'de teröristlerin 27 sığınağı ve 3 deposu imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 27 sığınak ile 3 depo, kullanılamaz hale getirildi.

DHA
29 Nisan 2021 Perşembe, 15:22
Tunceli'de teröristlerin 27 sığınağı ve 3 deposu imha edildi
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İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 5 Şubat'ta başlatılan 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonu devam ediyor. 1062 personelin yer aldığı operasyonda Ovacık kırsalı ve Ahpanos Vadisi'nde teröristlerin 27 sığınağı ve 3 deposu tespit edildi.

Güvenlik güçlerince sığınak ve depolarda yapılan aramalarda; el yapımı patlayıcı, el yapım patlayıcıda kullanılan 2 düzenek, kalaşnikof şarjörü, dizüstü bilgisayar, 13 pil bloku ile tıbbi malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınak ve depolar, kullanılamaz hale getirildi.


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