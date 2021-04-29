Tunceli'de teröristlerin 27 sığınağı ve 3 deposu imha edildi

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:22

İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 5 Şubat'ta başlatılan 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonu devam ediyor. 1062 personelin yer aldığı operasyonda Ovacık kırsalı ve Ahpanos Vadisi'nde teröristlerin 27 sığınağı ve 3 deposu tespit edildi.

Güvenlik güçlerince sığınak ve depolarda yapılan aramalarda; el yapımı patlayıcı, el yapım patlayıcıda kullanılan 2 düzenek, kalaşnikof şarjörü, dizüstü bilgisayar, 13 pil bloku ile tıbbi malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınak ve depolar, kullanılamaz hale getirildi.