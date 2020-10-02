Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

AA
02 Ekim 2020 Cuma, 11:09
Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir köy karantinaya alındı
Abone Ol google-news

Pertek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, birden fazla Covid-19 tanısının bulunduğu Konaklar köyü salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

Köye giriş ve çıkışlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler