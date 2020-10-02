Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir köy karantinaya alındı

02 Ekim 2020 Cuma, 11:09

Pertek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, birden fazla Covid-19 tanısının bulunduğu Konaklar köyü salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

Köye giriş ve çıkışlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.