Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir köy karantinaya alındı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Pertek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, birden fazla Covid-19 tanısının bulunduğu Konaklar köyü salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.
Köye giriş ve çıkışlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.
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