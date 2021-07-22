Tunus açıklarında göçmen teknesi faciası: 17 kişi hayatını kaybetti
Tunus'un güneydoğusundaki Mednin kenti açıklarında bindikleri tekne arızalanan 366 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 17'sinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Tunus donanmasının Libya donanması ile işbirliği içinde Mednin iline bağlı Cercis kenti sahilinde tekneleri arızalanan 366 düzensiz göçmeni kurtardığını ifade etti.
Bozulan tekneden çıkan dumandan boğulan 17 göçmenin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden ve kurtarılanların tamamının Bangladeş uyruklu olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Fotoğraf: Arşiv
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