Tunus Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemimiz çöktü
Tunus Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıkladı.
Dünya genelinde bir yandan aşılama çalışmaları devam ederken, diğer yandan da varyantların etkisiyle bazı ülkelerde vaka sayıları artışa geçti.
Son günlerde vaka sayılarında yaşanan tehlikeli artışın ardından Bakanlık Sözcüsü Nisaf bin Alya, Mosaique Radyosu'na açıklamada bulundu.
"NE YAZIK Kİ SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ"
Hastanelerde hastalar için oksijen ve yatak temin etmekte sıkıntı çektiklerini kaydeden Bin Alya, "Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür" dedi.
"GEMİ BATMAK ÜZERE"
Pandemiyle birlikte iş yükü artan sağlık çalışanlarının yorulduğunu belirten Bin Alya, "Gemi batmak üzere" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede şu ana kadar 15 bin 735 kişi hayatını kaybetti, 464 bin 914 kişi hastalığa yakalandı, 372 bin 985 kişi de iyileşti.
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