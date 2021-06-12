Tunus'ta bir gencin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor
Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler dördüncü gününde de devam etti.
Başkent Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde toplanan çok sayıda kişi, bir gencin 8 Haziran'da hayatını kaybetmesini protesto etti.
Göstericileri dağıtmaya çalışan güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz bombası kullandı ve semtin ana caddesinde güvenlik kordonu oluşturdu.
Tunus İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Sidi Hüseyin'deki gösteriler sırasında bir genci elbiselerini çıkardıktan sonra darbeden polislerin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Tunus'ta bir genç, 8 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve sonrasında yaşamını yitirmişti. Gencin cenazesi 9 Haziran'da defnedilmişti.
Gösteriler esnasında söz konusu semtte kaydedildiği ifade edilen ve 9 Haziran'da sosyal medya platformlarında yayımlanan, bir gencin çıplak bir vaziyette sokakta polisler tarafından darbedildiği görüntüler olayların tırmanmasına sebep olmuştu.
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