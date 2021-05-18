Tunus’ta mülteci botu battı: 57 kişi hayatını kaybetti

18 Mayıs 2021 Salı, 16:42

Tunus Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Tunus açıklarında bir mülteci botunun battığını en az 57 göçmenin Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışırken boğulduğunu ve 33 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre göçmen botunda 90 kişi bulunuyordu.

Son haftalarda Tunus açıklarında meydana gelen benzer olaylarda 60'tan fazla göçmen hayatını kaybetti.