Türbanlı piyanist finale kaldı, yandaş profesör 'kıyamet alameti' dedi
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 27. İstanbul Caz Festivali'nde finale kalan piyanist Büşra Kayıkçı'ya yönelik tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Türbanlı piyanist Büşra Kayıkçı'nın "Doğum" isimli bestesinin New York Theatre Ballet dans okulu tarafından gösterilerde kullanılacağı açıklanmıştı.
Kayıkçı, 27. İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist olarak seçilmişti.
Cumhuriyet'e ve laikliğe karşı söylemleriyle bilinen, son olarak "İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek" şeklindeki provokatif açıklaması büyük tepki çeken Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ise sosyal medya hesabından Kayıkçı'yı hedef alan bir paylaşım yaptı.
Kayıkçı'nın caz festivalinde finalist olmasını "kıyamet alameti" diye yorumlayan Sofuoğlu, "Kaçtır söylüyorum: Bunlar bizden değiller ve bunların erkek versiyonlarını da bizden sanmayın!" ifadelerini kullandı.
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