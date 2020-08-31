Türbe yakınına bırakılan şüpheli paket patlatıldı
Bursa'da Gazi Timurtaş Paşa Türbesi'nin yanına bırakılan valiz, bomba ihtimaline karşı, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı
Merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde bulunan Gazi Timurtaş Paşa Türbesi yanında dün akşam, şüpheli valiz gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
Valizin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Valizin çevresine de güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra valizi, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından valizin boş olduğu görüldü. Otobüs durakları ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu alanda bulunan valizin kontrollü şekilde patlatılması, çevrede paniğe neden oldu.
Valizin boş olduğunun anlaşılmasının ardından yol, araç ve yaya trafiğine açıldı.
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