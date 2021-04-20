Türbedeki Tik-Tok çekimi sonrası evden gözaltına alındı
Adana’daki bir türbeden çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan şahıs, "İslami değerlere hakaret" ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde ilahi eşliğinde iddiaya göre "uygunsuz hareketler" yaparak video çeken Hazar Ş., görüntüleri Tik-Tok adlı video paylaşım sitesinde yayınladı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "İslami değerlere hakaret" ettiği öne sürülen Hazar Ş. ile ilgili soruşturma başlattı. Hazar Ş’nin, Mardin’in Midyat ilçesinde olduğu tespit edildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hazar Ş’nin, Midyat’ta bulunan arkadaşının evine operasyon yaptı. Gözaltına alınan Hazar Ş.’nin bugün Midyat Savcılığında ifade vereceği öğrenildi.
Bu arada Hazar Ş’nin Midyat’a Tik-tok için yeni çekimler yapmak için gittiği öğrenildi.
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