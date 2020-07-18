Türenç’ten tutuklu gazetecilere mektup: ‘Yalnız değilsiniz’

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Sadece habercilik yaptıkları için gazetecilere bedel ödetildiğini belirten Türenç, “Her anı işkence, haksızlık dolu dayatmalara ve tecritlere rağmen yalnız değilsiniz. Çok yakın zamanda hakikatler ve özgürlükler için yeniden buluşacağız” dedi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun, temmuz ayı toplantısında tutuklu gazetecilerin durumu ele alınırken, Libya’da şehit olan MİT görevlisi haberi nedeniyle Silivri Cezaevi’nde tutuklu gazetecilere destek mektubu gönderilmesi kararlaştırıldı.

Mektupları OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ve OdaTV muhabiri Hülya Kılınç’a, bugün kendilerini ziyaret eden seçilmiş okuyucu temsilcisi, hukukçu Dr. Başar Yaltı teslim etti. Mektupları okuyan 3 gazeteciden Barış Pehlivan, meslektaşlarının destekleri nedeniyle buruk sevinç yaşarken, “Koğuşlarımız ses iletir diye aramıza boş koğuşlar bırakılıyor. Böyle bir tecrit, nasıl bir vicdandır” diye konuştu.

Murat Ağırel ise “Silivri, yaşayan insanları öldüren beton mezarlık. Direnmeye devam edeceğiz” dedi. Gazeteci Kılınç ise, tecritte geçen bu süre içinde yine mesleğini yapmaya çalıştığını ve oğluna kavuşacağı günü beklediğini söyledi.