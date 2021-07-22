Turgay Yıldız hayatını kaydetti! Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 13:01

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerin sevgisini kazana ünlü tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Yıldız'ın bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği haberi sanat dünyasını derinden üzdü.



Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu da şu ifadelere yer verdi:

Tiyatro oyuncusu ve televizyon sunucusu Turgay Yıldız’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. #TurgayYıldız’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.



