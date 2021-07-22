Yaşama veda eden Turgay Yıldız'ın son skeci yeniden gündemde

Sabah saatlerinde 56 yaşındayken yaşama veda eden ünlü tiyatrocu Turgay Yıldız'ın son skeci yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 12:26
Yaşama veda eden Turgay Yıldız'ın son skeci yeniden gündemde
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Geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçiren ünlü tiyatrocu Turgay Yıldız, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Yıldız'ın vefat haberini oyuncu Levent Üzümcü Twitter'dan duyurdu.

Son skecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ti'ye alan ünlü tiyatrocu Turgay Yıldız, ani ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğdu.


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