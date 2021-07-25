Turgay Yıldız'ın ailesinden açıklama: Vefatının Covid-19 ile ilgisi yok

25 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Geçirdiği kalp spazmının ardından Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının ölümüyle ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı.

56 yaşındaki Turgay Yıldız, 24 Haziran'da İstanbul'da geçirdiği kalp spazmı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'ya sevk edildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Yıldız, 22 Temmuz sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yıldız'ın ailesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatına neden olan hastalığın hikayesini anlattı ve bazı iddialara cevap verdi. Açıklamada, Turgay Yıldız'ın vefatının Covid-19 ve aşı kaynaklı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı öyküsü olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;