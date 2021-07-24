Yeni Akit yaşamını yitiren Turgay Yıldız'ı hedef aldı
AKP'li ve siyasal islamcı Yeni Akit Gazetesi, yaptığı haberle yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız'ı sarf ettiği sözlerle hedef aldı.
Baskıcı uygulamalara rağmen yaptığı skeçlerle eleştirilerini cesurca dile getiren tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, geçirdiği kalp spazmının ardından yaşamını yitirdi. Daha önce de yaşamını yitiren birçok muhalif ünlü ismi hedef alan AKP'ye yakın Yeni Akit gazetesi, Turgay Yıldız hakkında da tepki çeken ifadeler kullandı.
Yeni Akit, Turgay Yıldız'ın cenaze törenine ilişkin yaptığı haberde, "Sağlığında imamlarla alay etmeye çalışan Turgay Yıldız'ın cenaze namazı o imamlardan birisi tarafından kılındı" ifadelerini sarf etti. Yeni Akit'in bu yöndeki ifadeleri birçok yurttaş tarafından tepki ile karşılandı.
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