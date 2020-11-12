Turgutluspor'dan acı fren
MİSLİ.com 2'nci Lig'e 5 yıl aradan sonra dönüp Kırmızı Grup'ta sezona 5 maçta 5 galibiyetle lider başlayan Turgutluspor, son 4 haftada ise fren yaptı. Ligde ilk 5 haftayı kayıpsız 15 puanla geçen Turgutlu, son 4 maçtaki 3'üncü mağlubiyetini dün Etimesgut Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek aldı.
Son haftalardaki kötü gidişle liderlikten inen Kasaba, zirveyi devralan Eyüpspor'un 4 puan gerisinde ikinci sıraya geriledi. Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, kayıpları telafi edeceklerini söyledi.
Cezayir, "Etimesgut maçında önemli puanlar bıraksak da oyuncularımın özgüvenlerinden, mücadelesinden, oyun ruhumuzu ve oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaktan, oyun oynama ve kazanma arzularından, dolayı çok ama çok memnunun. Her biri Turgutluspor formasının hakkını fazlası ile vermek için muhteşem mücadele ediyorlar. Takım ruhunu ve oyun ruhunu bizlere her maç yaşatan oyuncularımı kutluyorum. Biz hiç bir zaman kaybetmeyiz, ya öğreniriz ya kazanırız. 3 gün sonra Kastamonuspor maçına iyi hazırlanıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz" dedi.
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