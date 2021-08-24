Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'nda sonuçlarI belli oldu

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda, birincilik ödülünü Türkiye’den Oğuz Demir, ikincilik ödülünü İran’dan Mohsen Jefari ve üçüncülük ödülünü de Ürdün’den Osama Hajjaj kazandı.

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na 59 farklı ülkeden 443 karikatürist 1773 karikatür ile katıldı.

Yarışmada Jüri Özel Ödülü’ne Belçika’dan Luc Vernimmen, Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü’ne İran’dan Emad Salehi, TEMA Vakfı Özel Ödülü’ne Çin’den Sun Baoxin değer görüldü.

Yarışmanın onur konuğu ve jüri üyesi Ruhan Selçuk, “Çizgileriyle yüreklerimizde ve zihinlerimizde destan olan, insanlığın tüm sorunlarına ışık tutan karikatür sanatının duayeni Turhan Selçuk’a sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Karikatür dünyasına yeni yetenekler kazandıran bu tür yarışmaları şahsen çok önemsiyorum” dedi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da “Ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline gelen yarışmamızın Milas’ın ortak değeri haline gelmesi Turhan Selçuk isminin Karikatürlü Ev’de yaşatılması ve her yıl onlarca genç karikatürcünün burada yetişmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor” dedi.

Birinci, Oğuz Demir (Türkiye)

İkinci, Mohsen Jefari (İran)

Üçüncü, Osama Hajjaj (Ürdün)

Cumhuriyet Özel Ödülü Emad Salehi (İran)