Turhan Selçuk ‘Siyasetin Göbeği’nde!
Karikatürün büyük dehası Turhan Selçuk, ölüm yıldönümünde üç ciltlik siyah beyaz bir seçki ile anılıyor.
Selçuk’un, yıllar içinde çeşitli kitaplarda ve mecralarda yayımlanan siyah beyaz karikatürlerinin ayrıntılı bir kataloglama ve tematik düzenleme ile yayına hazırlandığı “Turhan Selçuk Seçkisi” üç kitaptan oluşuyor: Siyasetin Göbeği, Manzara-i Umumiye ve İnsan Denen Garip Hayvan.
Desen Yayınları tarafından uzun ve titiz bir çalışmayla hazırlanan “Turhan Selçuk Seçkisi”, sözsüz karikatürün öncüsü Turhan Selçuk’un mizahını genç kuşaklara tanıtmak ve büyük ustanın çizgilerinin nasıl da hâlâ yaşadığını göstermesi açısından çok özel bir koleksiyon.
Seçkinin ilk kitabı Siyasetin Göbeği, sanatçının, 1950-1995 yılları arasında, Türkiye’nin ve dünyanın seçkin gazete ve dergilerinde yayımlanmış 80 karikatürünü bir araya getiriyor.
Turhan Selçuk’un, koltuk sevdalısı siyasetçilere yer verdiği Siyasetin Göbeği; yoksulluğun, adaletsizliğin ve yozlaşmanın hüküm sürdüğü, gerçeklerin çarpıtıldığı bir siyasal düzeni odağına alıyor. İkiyüzlülüğün, açgözlülüğün ve çürümenin siyaseti nasıl ele geçirdiğini incelikle gözler önüne seren sanatçı, mizahın birleştirici gücüyle doğru bildiğimiz yanlışlara farklı bir perspektiften bakmamıza olanak tanıyor. Elli yıllık dünya düzeninde ne kadar az şeyin değiştiği üzerine düşündürüyor.
İkinci seçkide patronlar, emekçiler ve ekonomik sistemin karşısında insan hakları, düşünce özgürlüğü ve medya gibi direniş noktaları var. Üçüncü kitapta ise kadın erkek ilişkileri, insan doğası, kültür sanat, bilim ve teknoloji gibi konulardan insana varılıyor.
Sanat yaşamı boyunca karikatürün ne olduğu ve ne olması gerektiği üstüne kafa yoran Selçuk, toplumsal öngörü yeteneği ve zamanının ötesindeki eserleriyle günümüz okurlarını şaşırtmayı sürdürüyor.
Grafik mizahın, karikatürün evrensel dili olduğunu vurgulayan Turhan Selçuk’un sanatsal kişiliğini, yazar Yaşar Kemal bu sözlerle tanımlıyor: “Turhan, dünyamızın kötülüklerinin, karanlıklarının ortasında durmuş bir ışık gösterendir durmadan.”
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