Turiste ücretsiz test çağrısı

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Baraner, “Almanların yüzde 60’ı yılın ikinci yarısından sonra seyahat etmek istiyor” diye konuştu. Avrupa’daki Türk tur operatörü Bentour Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur ise “Biz yolcumuzu sigorta da ettiriyoruz. Testini de para almadan yaptırıyoruz. Bunları devletimizin yaptırması gerekir” diye konuştu.