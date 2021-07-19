Turistler, Bozcaada yakınındaki Kemallı'ya akın etti

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 07:00

Turistler, tarihi ve kültürel bir yolculuk amacıyla da Bozcaada karşısında konumlanan Kemallı köyünü ziyaret ettiler. Özellikle Paris Louvre Müzesine taşınan tarihi eserleriyle dikkatleri üzerine toplayan Kemallı artık Bozcaada'ya gidenlerin sürekli bir durağı haline geldi.

Bozcaada karşısında bulunan Kemallı Köyü; Romalılardan, Selçuklulardan ve Osmanlılardan günümüze, "yüzyıllardır" üretimin ve yaşamın kesintisiz devam ettiği ender köylerden biridir.

Kemallı, 1300'lü tarihlerden bu yana, Selçuklu Devleti döneminde uç beyi olarak görev yapmış olan Kemal Bey'in adı ile anılmaktadır.

Çanakkale Ezine'nin Kemallı köyü, özellikle ezine peyniri ve taş baskı zeytinyağı üretimi ile meşhur. Burası aynı zamanda tatilcilerin Bozcaada dönüşü vazgeçilmez durağı.

Kemallı Gölü, muhteşem doğası ve oksijen deposu olarak bilinen havasıyla bölgeyi bilen tatilcilerin, doğa ve sağlık yürüyüşü destinasyonu.

Yunan mitolojisinde buraların, Tanrı tarafından "İnsanlar, ömür bulsun diye yaratıldığı" belirtilir ki; Kemallı'da yaşayanlar bu hipotezi kanıtlıyor. Şu an Kemallı’da 90 yaşın üstünde insanlar da yaşamakta.

• Kemallı'da 2500 yıl önceki Roma döneminden kalma antik yol, antik dev sütun ayrıca Selçuklu ve erken dönem Osmanlı tarihine ait eserler bulunmakta.

• Roma döneminde Herkül ile karşılaştırılan gladyatör Melanippos'un mezar yazıtı Tarihi Kemallı Köyünde bulunmuş ve daha sonra Paris'te bulunan Louvre Müzesi’ne taşınmıştır.

• Kemallı'da, kütüphane, taş baskı zeytinyağı üretimi, hakiki ezine peyniri üretimi, termal su, göl, futbol, voleybol ve basket sahası bulunmaktadır.

• Köyde bulunan, Kemal Bey Hamamı, 1354 yılında inşa edilmiş olup, "Osmanlı'nın ilk hamamlarından" biridir.

• 1382 tarihinde Asilhan Bey tarafından yapımı tamamlanan, Selçuklu motiflerine sahip olan Camiisi, bu dönem mimari eserler konusunda üstad olarak kabul edilen Prof. Dr. Ekrem Hakkı Eyverdi’ye göre; erken dönem Osmanlı eserleri arasında en eşsiz örneklerden biridir.

Bayram tatili boyunca Bozcaada'yı ve Bozcaada karşısında bulunan tarihi Kemallı köyünü günübirlik ve yatılı olarak ziyaret edecek tatilcilerin sayısının 20 bine ulaşacağı bilgisine ulaşıldı.