Turizm cenneti Bali ziyaretçilere kapatıldı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:16

Bali yerel yöneticisi Wayan Koster “Endonezya hükümeti, tehlikeli bölge olarak kaldığımız sürece, yabancı ziyaretçilere kapılarını 2020’nin sonuna kadar açamayacak” dedi ve “Şu anki durumun yabancı ziyaretçilerin Endonezya’ya ya da Bali’ye gelmeleri için pek elverişli olduğu söylenemez” diye ekledi.

Bali’de vakaların kontrol altına alınmasında başarılı olunduktan sonra, göçmen işçilerin evlerine geri dönmeleriyle birlikte, haziran ayında yaşanan yeni bir dalga vaka sayılarının artmasına yol açmıştı.

BloombergHT'nin haberine göre, adada pazartesi günü itibariyle 4 bin 576 tespit edilmiş vaka ve 52 can kaybı bulunuyor. Endonezya’da ise, hükümet verilerine göre, 155 binden fazla vaka ve 6 bin 759 can kaybı var.

Bali, temmuz başından bu yana yerel turistlerin ziyaretine açıktı ve 2 bin 500 civarında insan vaka sayısında bir artışa neden olmadan adaya geldi.

Adayı geçen sene Endonezya’nın toplam gelirinin üçte birini getiren 6 milyon yabancı turist ziyaret etmişti. Hükümet nisan ayında yaptığı bir uyarıda, pandeminin 10 milyar dolardan fazla turizm gelirini silebileceğini belirtmişti.