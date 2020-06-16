Turizm sektörü ağır yaralı
Koronavirüs pandemisinin turizm sektöründe oluşturduğu olumsuz tablo, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) mayıs ayı yönetim raporuna yansıdı. Rapora göre, İzmir’e 2020’nin beşinci ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019’a göre yüzde 99.19 geriledi. Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 99.97, vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 97.68 azalma görüldü.
İzmir’e 2020 Ocak-Mayıs döneminde gelen ziyaretçi sayısı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.98 azaldı. İzmir’e yılın ilk beş ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 70.95 azalırken vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 43.02 azalma oldu.
NE GELEN VAR NE GİDEN
TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Ne dünya ne biz daha önce böyle bir durumu yaşamadık. Ne gelen var ne giden. Bir çay faturası bile kesmeden aylar geçirdiğimiz bu evrede borçlarımız katlanarak artıyor. Pandemi sürecinde en ağır bedeli de biz turizmciler ödedik, ödemeye de devam ediyoruz” dedi. Turizm sektörüne verilen desteklerle diğer sektörlere verilenler arasında hiçbir ayrım olmadığına dikkat çeken İşler, “Yaramız çok büyük. Bu merhemler yeterli değil, yaramızı tedavi etmiyor. Durumumuzu iyileştirecek, ıslah edecek, direncimizi artıracak destekler bekliyoruz” dedi.
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