Turizm sektörü ağır yaralı

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

İzmir’e 2020 Ocak-Mayıs döneminde gelen ziyaretçi sayısı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.98 azaldı. İzmir’e yılın ilk beş ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 70.95 azalırken vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 43.02 azalma oldu.

NE GELEN VAR NE GİDEN

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Ne dünya ne biz daha önce böyle bir durumu yaşamadık. Ne gelen var ne giden. Bir çay faturası bile kesmeden aylar geçirdiğimiz bu evrede borçlarımız katlanarak artıyor. Pandemi sürecinde en ağır bedeli de biz turizmciler ödedik, ödemeye de devam ediyoruz” dedi. Turizm sektörüne verilen desteklerle diğer sektörlere verilenler arasında hiçbir ayrım olmadığına dikkat çeken İşler, “Yaramız çok büyük. Bu merhemler yeterli değil, yaramızı tedavi etmiyor. Durumumuzu iyileştirecek, ıslah edecek, direncimizi artıracak destekler bekliyoruz” dedi.