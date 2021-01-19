Turizm sektörü temsilcileri, sezon başlamadan aşılanmak istiyor

19 Ocak 2021 Salı, 11:17

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Ferit Turgut, sektör olarak aşılama çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere bir program dahilinde sürecin işlediğini ifade eden Turgut, bu adımların sezonu olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti.

Turgut, TÜRSAB olarak Sağlık Bakanlığına turizm çalışanlarının da sezon başlamadan önce aşılama programına dahil edilmesi yönünde taleplerini ilettiklerini aktararak, "Turizm personelinin aşılanması önümüzdeki turizm sezonunda diğer ülkeler ile rekabetimizde ve hijyen konusunda bizi dünyada öne çıkaracaktır. TÜRSAB'ın devlete yük olmadan aşının elde edilmesi ve aşılamanın koordinasyonunda sorumluluk almaya hazır olduğunu bildiririz." dedi.

Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin turizm çalışanı olduğunu anlatan Turgut, sezon öncesi turizm çalışanlarının aşılama programına dahil edilmesinin dünya genelinde olumlu bir hava oluşmasına büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

"TURİZM ÇALIŞANLARINI DA AŞILATIRSAK SEZONA DAHA GÜÇLÜ GİRERİZ"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da aşının öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerinde "Aşı olanlar tatile gidebilsin" yönünde bir düşüncenin gündeme getirildiğini, böyle bir karar alınırsa aşı olanlara seyahat izni verileceğini belirten Yavuz, seyahat edenlerin de gidecekleri ülkelerdeki aşılama çalışmalarını yakından takip edeceklerini ve buna göre bir tercihte bulunacaklarını kaydetti.

Yavuz, sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlarda aşılama çalışması başlatılmasının bile olumlu bir hava oluşturduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Süreçte bulaş riski yüksek olabilecek kişilerin öncelikli olacağı belirtiliyor. Bunlardan biri de turizm çalışanları. Turizmde çok genç çalışanımız var ve bu arkadaşlarımızın temas ettikleri sayı da fazla. Turizm sektöründe çok önemli tedbirler aldık. Güvenli Turizm Sertifikası Programı kriterleri bu yıl da uygulanacak, testli gelme zorunluluğu getirildi. Turizm çalışanları da aşılanırsa sezona tamamen hazır olduğumuzu gösterir. Sezona daha güçlü gireriz."

Turizm çalışanları sezon öncesi aşılanabilirse 2021 için büyük yol kaydedileceğini dile getiren Yavuz, bu durumun yerli ve yabancı turistlerin önceliğini de etkileyeceğini vurguladı.

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Derneği Başkanı Cem Karaca, Covid-19'a yönelik sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama çalışmalarının turizm sektörüne olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Karaca, bu çalışmalarla turizm sektörünün bu yılı daha iyi geçireceğini değerlendirerek, şunları söyledi:

"Aşılama çalışmalarının çok yönlü değerlendirilip, iyi planlanmış olduğuna inanmakla birlikte turizm sektörü çalışanlarının da belirli bir plan dahilinde aşılanacağını biliyoruz. Umuyoruz ki bu aşılar turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı mart, nisanda tamamlanır. Turizm sektörü çalışanlarının bu dönem öncesinde aşılanması, yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerin güvenini artırarak içini rahatlatacaktır. Aşı, sezon açılışına kadar turizm sektörü çalışanlarına da yapılırsa dünya turizm pazarında farkındalık yaratır ve ön plana çıkabiliriz."



