Turizmci bu yılı gözden çıkardı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Ankara, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahatlerin önünü açması için yeni bir süreç başlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 Temmuz Perşembe günü Almanya’ya gidecek. Ancak Türkiye turizminin en önemli iki ülkesi Almanya ve Rusya’daki olumsuz gelişmeler, 2020’ye dair hayal kırıklığını artırıyor.

Almanya, Türkiye’yi güvenli ülkeler listesine almadı, Rusya’da ise rezervasyon iptalleri temmuzda da yoğunlaşıyor. Rusya ve Avrupa pazarında TUI’den sonra en büyük gruplardan biri olan Anex Tour’un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, “Ne Türkiye ne de dünya henüz en kötü dönemi atlattı. Çok fazla cevapsız soru var. Bu yılı yok saymanın doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

Bağımsız Devletler Topluluğu’nda önemli bir marka olan, Batı Avrupa pazarına ise Neckermann Reisen, Öger Tour, Bucher Reisen gibi markaları bünyelerine katarak büyüyen Anex Tour, 2020 turizminden umutlu değil. Turizmci Cem Kınay’ın pandemi süreci boyunca Türkiye’nin önemli turizmcileriyle gerçekleştirdiği sosyal medya yayınına katılan Koçkar, salgının başından beri Kütür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la aynı dili kullanmadığını ve onun kadar pozitif olamadığını söyledi.

Koçkar, yaşamakta oldukları somut sorunlara dayanarak “Açık konuşayım, ben çok kaygılıyım” dedi. “Baskı yapın Rusya açılsın” şeklindeki yaklaşımlara da değinen Koçkar, “Rusya’da günde ortalama 7 bin vaka çıkıyor. Bu insanları buraya getirmek işin bir parçası. Peki, bunlarla beraber Antalya yarın anormal bir vaka sayısına ulaşır, vaka sayısı alıp başın giderse ne olacak? Olaya sadece işin ekonomik boyutuyla bakmamak gerekiyor. Mesela bugün yarın Ukrayna’ya başlayacağız ama açık konuşayım ben çok kaygılıyım’’ diye konuştu.