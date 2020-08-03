Turizmcinin Rusya heyecanı
Rusya’dan charter uçuşları 10 Ağustos’ta başlıyor. İç turizmle nefes alan turizmci umudunu Rus turiste bağladı.
Normalleşme döneminde hâlâ normale dönemeyen turizmde umutlar 10 Ağustos’ta gelecekleri açıklanan Rus turiste bağlandı.
Rusya’nın önemli bir pazar olduğunu söyleyen turizmciler Almanya’dan da olumlu haber beklediklerini söylüyor. Geçen yıl Antalya’ya gelen 15 milyon 644 bin 108 turistin, 5 milyon 582 bin 763 ile yüzde 35’ini oluşturan Rus turistin, İstanbul ve Ankara’dan sonra Antalya’ya da 10 Ağustos’ta başlayacak charter uçuşlarıyla gelmesi bekleniyor.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, turizmde hareketin iç pazarla başladığını, Ukrayna ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerden uçuşların başlamasıyla hareketliliğin de arttığını söyledi.
Rusya’nın hem Türkiye hem Antalya için birinci kaynak pazar olduğunu vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti: “Charter uçuşların başlaması mutlaka dış turizm anlamında özellikle Antalya bölgesinde hareket sağlayacak. Almanya’dan seyahat uyarısının kaldırılması noktasında beklentimiz vardı. Almanya ile başlayıp diğer Avrupa ülkelerinde de bu uyarının kaldırılıp bir turizm hareketliliğinin ağustosta başlamasını öngörüyoruz.” Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da iç pazardaki hareketliliğin sektöre can suyu olduğunu Rusya’dan uçuşlarla da hareketliliğin artacağını belirtti.
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