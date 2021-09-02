Turizmde İngiltere ve Fransa pazarından umut kesildi, rezervasyonlar düşüyor

02 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

Sezonu kasım ayına kadar uzatarak salgın kayıplarını karşılama hayalleri kuran turizmci, dördüncü dalgaya erken kapılıyor. İngiltere’nin kırmızı listesinden çıkamayan Türkiye aksine Fransa’nın da kırmızı listesine girince turizm sektörünün endişeleri arttı. Yerli ve yabancı turistten rezervasyonlar kesilirken işletmeler personel çıkarmaya şimdiden başladı.

Sektör temsilcilerine göre Türkiye’nin pandemi yaralarını sarması bu yıl da mümkün olamayacak. Güvenli ülke sıralamasında yer alamayan Türkiye’ye gelen turist sayısının 7 milyonu geçmediğini belirten Bodrum Profesyonel Yöneticiler Derneği Başkanı Serdar Karcıoğlu, “35 milyon turiste göre dizayn edilmiş bir sektörden söz ediyoruz. Havalimanına inen insanların sayıları önümüze veri olarak konuluyor. Oysa tatil beldelerine gelen ve konaklayanların sayısı çok az. Bazı oteller şimdiden işçi çıkarmaya başladı. Yetişmiş personeli kaybediyoruz” dedi.

Turizmde beklenen hedeflerin tutmadığını belirten Tatilsepeti.com yönetici ortağı Kaan Karayal, “İngiltere, Alman, Fransa pazarına odaklanarak çalışan otel ve firmalar için zor bir dönemdi. Bu nedenle biz ısrarla çeşitliliğin önemli olduğunu söyledik. İç piyasaya yönelen ya da Rus pazarına çalışanlar daha iyi bir sezon geçirdi. Hiç değilse ayakta kalacak kadar para kazanabildiler” dedi.

İngiltere ve Fransa’nın kırmızı liste kararları nedeniyle turizm sezonunun erken kapanmasından en çok turizm çalışanlarının etkileneceğini belirten Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, sektörde çalışan 3.5 milyon çalışanın işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Salgın nedeniyle kapanma ihtimali ortaya çıkarsa milyonlarca işçi tekrar işsizlikle baş başa kalacak” dedi. Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Erkan Ustaoğlu da “Eylül sonunda turizmde işler duracak. Ukrayna ve Ruslardan başka gelen olmayacak. Yerli turist de okulların açılması nedeniyle tatile çıkmaz artık” dedi.