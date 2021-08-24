Turizmde yaz heyecanı sona erdi, eylül otelcilerin korkusu oldu

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Covid-19 salgınında ağır darbe alan turizm sektörünü son olarak sel ve yangınlar sarstı. Okulların açılması ile yerli turistin evine döndüğü sektörde turizmciler heyecanla halen yüzde 50-60 civarında olan eylül rezervasyonlarındaki eğilimi bekliyor. Sezonu kasıma kadar uzatmak isteyen sektörde Covid-19’un Delta varyantı ise kapanmaların gündeme gelme tehlikesi nedeniyle korkutuyor.

MORALSİZLİK VAR

Covid-19 salgınında rakamların yukarı hareketli olmasının sektör adına endişe verici olduğunu aktaran Jules Verne Travel & Event Genel Müdürü Ayşe Yağcı Büyükpınar, “Sezon iyi geçti ama iki ayın iyi geçmesi aylarca kapıları kapalı kalmış bir sektörü elbette kurtarmaz. Bizim için belirleyici iki önemli nokta var. Biri Covid-19 hastalık oranlarının artması, ikincisi de okulların açılıyor olması. Ağustos sonunda hazırlıklar için şehir merkezlerine dönülecek ve tatil için eylül ayını bekleyenler de sektör için kurtarıcı olamayacak yoğunlukta” dedi.

Piyasada standart olarak ağustos ayının üçüncü haftasından sonra işlerin düştüğünün altını çizen Jolly Tur Yurtiçi Direktörü Kerem Gökçe ise okulların açılmasının ardından tekrar hareketlenme olacağı görüşünde. Kampanya hazırlıkları içinde olduklarını belirten Gökçe, “Bu yıl sezonun kasım ayına kadar uzayacağını düşünüyoruz. Eylül ayından sonra tatile çıkanlar genellikle daha sakin tatil isteyenlerdir. Sel ve yangınlar nedeniyle sektörde de bir moralsizlik var kısa sürede bunun da atlatılacağını düşünüyorum” dedi.

TIME Dergisi’nin önerileri arasında yer alan Aspat Koyu’ndaki Collection Bodrum Genel Müdürü Deniz Akyüz ise eylül için yüzde 60 oranında doluluklarını olduğunu belirtti. Akyüz şu bilgileri verdi: “Eylül ayın için rezervasyonlar çoğunlukla yabancı misafirlerce yapıldı. Fuarların başlaması nedeniyle 10-15 kişilik toplantı grupları da var. Yerli misafirlerimiz ise bu dönemlerde evlerine dönüyor. Çoğunlukla çocuğu olmayanlar sarı yazda tatil için gelenler arasında.”

‘EYLÜL SATIŞLARI ÖNEMLİ OLACAK’

Haziran ayında hafta sonu kapalılık kararı nedeniyle durumu sadece idare ettiklerini belirten Çeşme Perla Rossa isimli butik otel işleten Ali Kanan’da eylül ayı satışlarının şu an yüzde 35’lerde olduğunu söyledi. Kanan, “Fiyatlar henüz eylül fiyatlarına gelmedi. Çünkü fiyatların düşmesini bekleyenler rezervasyon yapmıyorlar. Eylülde talep azalırsa fiyat düşer. Ancak şu an el ettiğimiz gelirle kira ve masraflarımızı çıkardık. Eylül ayı fiyatları bizim için hayati öneme sahip” diye konuştu.

