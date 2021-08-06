Turizm bölgelerinde ay sonundan itibaren rezervasyon iptalleri bekleniyor

06 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Orman yangınları nedeniyle özellikle yerli turistin rezervasyon iptalleri artarken Covid-19 salgınının zararını kapatmaya çalışan turizmcinin umutları azalıyor.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Hepimizin içi yandı, turizm bölgelerinde ateş var” dedi. Marmaris’te İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeye almasıyla eylüle kadar zor bir sezon yaşanırken bir de bu durumun yaşandığını anlatan Bülbüloğlu, şunları söyledi:

“Yangınların ardından maalesef iç pazardaki potansiyeli yani yerli turistleri de kaybetmiş durumdayız. Rezervasyonlar durdu, önümüzdeki süreçteki rezervasyonların da hepsi iptal oldu. Yangınlarla birlikte turizmcilerin üzerine kara bir bulut çöktü” dedi.

GÖRÜNTÜLER TRAVMA YARATTI

Yangınlara müdahalede geç kalınmasının, turizme pandemiden sonraki en büyük darbeyi vurduğunu söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise “Yerli turistin kendi evleri ve ailesi de tehlikede olduğu için mallarını, canlarını kurtarmak için tatil planlarından vazgeçtiklerini görüyor ve izliyoruz” dedi.

Ağustos sonuna doğru beklenen turist düşüşünün yangınlar ile birlikte öne çekildiğini de belirten Karcılıoğlu şöyle konuştu: “İnsanlar bavullar ile çoluk çocuk sokaklara döküldüler, denizden botlarla tahliye edildiler. Bu görüntüler, hem halen tatil yapan hem de planlayan insanlarımızı çok ciddi bir korku ve travmaya itti. Sezon zaten yüzde 80’lik bir daralmayla gidiyordu, turizmimiz artık yoğun bakımdan çıkıp ölüme terk etti.”

OTELLER BOŞALDI

Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı (TÜRKODER) Ertan Ustaoğlu ise “Özellikle Marmaris ve Bodrum yangınların en etkili olduğu yerler. Çok güzel giden sezonun ortasında bu felaketlerin olması son derece moral bozucu oldu. Bu bölgelerde turist sayısında 15-20 günlük bir süreçte çok ciddi düşüşler olacaktır. Rezervasyonların iptal olması, özellikle bölgedeki küçük ve butik otelleri maddi ve manevi olarak çok önemli ölçüde etkilemiş durumda. Artık sezonu düşünmeyi bıraktık” dedi.

BODRUM ÇOK ETKİLENMEDİ

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise şunları kaydetti: “Sezon zaten kötü geçiyordu. Nisan ve mayıs ayından bu yana Ukraynalı ve Rus turistlerden başka gelen yoktu. Artık turizm diye bir şey kalmadı. Bu saatten sonra turizm hareketliliği de olmaz. Aldığımız son bilgilere göre, Ukrayna ve Rus turizm acentelerinin yüzde 80’e yakını önümüzdeki dönemi kapsayan rezervasyonları iptal etmeye başladı. Şu anda Marmaris’teki otellerin neredeyse tamamı boşaldı.”

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, “Bodrum’da hayatı etkileyen bir süreç söz konusu değil. Her şey normal şekilde devam ediyor. Bodrum için yer yer iptaller gelse de turizmin toplanacağını düşünüyoruz. Bodrum otellerinde herhangi bir olumsuz durum kesinlikle söz konusu değil. Morallerimiz iyi olmasa da hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Datça Belediyesi de otellerdeki yoğun rezervasyon iptallerinin ardından Twitter’dan “rezervasyonlarınızı iptal etmeyin” çağrısı yaptı. Çağrıda, “Başta Marmaris ve Bodrum olmak üzere ekonomisi turizme dayalı ilçelerimiz çok büyük yara aldı... Pandemiden sonra bir de yangının vurduğu bu coğrafyayla böyle de dayanışabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE KIRMIZI LİSTEDE KALDI

İngiltere, trafik ışığı sistemi uyguladığı seyahat kurallarını güncelledi. Türkiye, İngiltere’nin 10 gün otel karantinası uygulanan “kırmızı liste ülkeleri” arasından çıkamadı. Kırmızı listede yer alan Hindistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ise sarı listeye alındı. Kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını karşılayarak ev yerine otel karantinasında kalması gerekiyor. Yapılan son güncellemede otel masraflarına da zam geldi. Otel için ödenen ücret bin 750 sterlinden 2 bin 285 sterline çıkarıldı.

