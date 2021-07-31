Türkiye’nin özellikle turizm bölgelerinde yaşanan yangınlar otelleri korkuttu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Koronavirüs salgınından kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle 1.5 yıldır zorda olan turizm sektörü, şimdi de ağırlıklı olarak turizm bölgelerinde eşzamanlı başlayan yangınların endişesini yaşıyor. Yangının yakınında kalan oteller önlem olarak misafirlerini teknelerle tahliye ederken turizmciler panik yaratmadan krizi atlatmak için yoğun çaba içinde.

Antalya’nın Manavgat ilçesi, Mersin, Adana ve Muğla’nın tatilci akınına uğrayan ilçesi Marmaris’te ve Bodrum’da çıkan yangınlar, hükümet üyelerinin yaptığı açıklamalara göre kontrol altına alındı.

Bu bölgelerden biri olan Bodrum’a bağlı Güvercinlik’te yangın nedeniyle, yaklaşık 4 bin 500 turistin bulunduğu Titanic Deluxe Bodrum, Lujo, La Blanche otelleri tahliye edildi. Titanic Hotels Yönetimi, şu açıklamayı yaptı:

“Otelimizde konaklamakta olan tüm misafirlerimiz, tedbir amaçlı denizyoluyla tahliye edilmiştir. Yangın hidrat sistemi sayesinde yangının otele sıçraması engellenmiştir. Otelimizde herhangi bir hasar yok. Risk geçtiğine dair bildirimde bulunulduğunda misafirlerimiz otele tekrar alınacaktır.”

REZERVASYON İPTALİ YOK

Bodrum’da boşaltılan diğer bir otel de Lujo oldu. Satış Pazarlama Direktörü Çağsal Kılıçkaya, “Otelimizde hiçbir maddi hasar yok. Yetkililer oteldeki faaliyetlere devam edip etmeme kararını bize bıraktı. Misafirlerimizi tekrar denizyoluyla otele aldık. Yangın nedeniyle 5-6 oda otelden ayrıldı” dedi.

Martı Otel de Borsa’da Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Marmaris’te bulunan otelleri hakkında bilgi verdi. İçmeler bölgesinde bulunan Martı Resort’un boşaltılarak misafirlerin Martı La Perla otelinde ağırlandığı belirtilen açıklamada, otelin 2 Ağustos Pazartesi günü hizmet vereceği vurgulandı.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Genel Müdürü Tunç Batum, yangın kaynaklı tatilcilerde bir endişe olmadığını belirterek “Rezervasyon iptali şu an yok, olacağını da zannetmiyorum. Bu kriz bir haftaya kadar çözülecektir. Oteller Ege Bölgesi’nde yüzde 50-60 aralığında dolu. Antalya bölgesinde ise tamamı dolu” dedi.