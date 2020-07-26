Turizmin Kovid-19 testi pozitif

26 Temmuz 2020 Pazar, 08:28

Birgün'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre haziran ayı yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 düşüş yaşandı. Bu yılın haziran ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı 214 bin 768 olurken geçen yıl bu sayı 5 milyon 218 bindi.

Bu yılın ilk altı ayında ise Türkiye 4 milyon 507 bin turisti ağırlarken bu oran 2019’da 18 milyon 76 bin şeklinde gerçekleşti. Böylece bu yılın ilk altı ayında Türkiye’nin ağırladığı toplam turist sayısı geçen yıl sadece haziran ayında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının altında kaldı. Türkiye geçen yıl toplamda 51 milyon 700 bin ziyaretçi ağırlamış ve bu rakamlarla 34,5 milyar dolar turizm geliri elde ederek rekor kırmıştı.

SALGIN TURİZMİ NEFESSİZ BIRAKTI

Türkiye 2020’nin ilk iki ayında 4 milyona yakın turist ağırladı. Ancak koronavirüs salgınında ilk vakanın görüldüğü mart ayı sonrası rakamlar sert şekilde düşerek nisan-mayıs ayları turist toplamı 60 binin altında kaldı.

Avrupa’da ve dünyanın birçok yerinde karantina uygulamaları kaldırılmasına ve salgına karşı önlemler gevşetilmesine rağmen Türkiye beklediğini bulamadı haziran ayında turist sayısı sadece 214 binde kaldı.

Türkiye’nin en çok turist ağırladığı Rusya ve Almanya gibi ülkelerle yaşanan uçuş kısıtlamaları da yaşanan düşüşte etkili oldu.

OTELLER BOŞALDI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), pandemi kısıtlamalarının gevşetilmeye başladığı haziran ayına ilişkin otel doluluklarını açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı Haziran Destinasyon Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin Haziran 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2’ye geriledi.

Haziran 2019’da bu oran 67,1 olmuştu. Haziran ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 37,2 düşüşle 54,4 avro, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler yüzde 80,1 düşüşle 11,5 avoya geriledi.

ODA BAŞI ELDE EDİLEN GELİR YÜZDE 56 DÜŞTÜ

Haziran 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 21,6 olurken, ortalama oda fiyatı 81,9 avro, oda geliri 17,7 euro olarak tespit edildi. Türkiye’nin Ocak – Haziran 2020 dönemini kapsayan ilk 6 ayda ise doluluk oranı yüzde 47,3 düşüşle yüzde 33,4, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 16,6 düşüşle 57,7 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 56 düşüşle 19,2 avro oldu.

RUSYA İLE UÇUŞLAR 1 AĞUSTOS’TA

Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu. Rusya’dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.

Rusya Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke konumunda. Rusya’dan geçen yıl 5 milyonu aşkın turist Türkiye’ye gelmişti.