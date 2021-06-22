Türk Akımı’ndan gaz sevkıyatı askıya alındı
Türk Akımı doğal gaz boru hattında planlı yıllık bakım ve inceleme çalışmaları nedeniyle gaz pompalama faaliyetlerinin askıya alındığı duyuruldu.
Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye taşıyan Türk Akımı’nda yaşanan gaz kesintisiyle ilgili açıklama geldi.
“GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU”
Türk Akımı’nın açık deniz hatları işletimini üstlenen South Stream Transport B.V. tarafından yapılan açıklamada, 22-29 Haziran tarihleri arasında hattın deniz kısmında yapılacak planlı bakım ve inceleme çalışmaları nedeniyle her iki açık deniz hattından sağlanan doğalgaz akışının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Geçen yıl 5,8 milyar metreküp Rus gazını Türkiye'den Avrupa'ya aktaran Türk Akımı, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli olan iki hattan oluşuyor. İlk hat Türk tüketicilere, ikincisi ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz tedariki için kullanılıyor.
Bulgaristan , Yunanistan , Kuzey Makedonya , Romanya , Sırbistan ve Bosna Hersek'teki tüketicilere yapılan gaz ikmali Türk Akımı sayesinde gerçekleştiriliyor.
Video Haberler
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Çakıcı'dan 'Kıbrıs' ve 'eroin baronluğu' açıklaması
- Sosyal medyada büyük tepki
- Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'