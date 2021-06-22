Türk Akımı’ndan gaz sevkıyatı askıya alındı

22 Haziran 2021 Salı, 15:42

Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye taşıyan Türk Akımı’nda yaşanan gaz kesintisiyle ilgili açıklama geldi.

“GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU”

Türk Akımı’nın açık deniz hatları işletimini üstlenen South Stream Transport B.V. tarafından yapılan açıklamada, 22-29 Haziran tarihleri arasında hattın deniz kısmında yapılacak planlı bakım ve inceleme çalışmaları nedeniyle her iki açık deniz hattından sağlanan doğalgaz akışının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Geçen yıl 5,8 milyar metreküp Rus gazını Türkiye'den Avrupa'ya aktaran Türk Akımı, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli olan iki hattan oluşuyor. İlk hat Türk tüketicilere, ikincisi ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz tedariki için kullanılıyor.

Bulgaristan , Yunanistan , Kuzey Makedonya , Romanya , Sırbistan ve Bosna Hersek'teki tüketicilere yapılan gaz ikmali Türk Akımı sayesinde gerçekleştiriliyor.