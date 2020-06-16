Türk asıllı bakan istifa etti, başbakan görevine son verdik dedi

16 Haziran 2020 Salı, 10:43

Bakan Adem Somyürek, mensubu olduğu İşçi Partisi'nde güç kazanmak için sahte parti üyeleri kaydetmek ve onların aidatlarını ödemekle suçlanıyor.

SBS Türkçe'nin haberine göre Somyürek'in istifa ettiğini açıklamasına karşın, Victoria Başbakanı Daniel Andrews, Somyürek'in istifa etmeyi hak etmediğini ve görevine son verildiğini söyledi.