Türk asıllı bakan istifa etti, başbakan görevine son verdik dedi
Avustralya'nın Victoria eyaleti Küçük İşletmeler ve Yerel Yönetimler Bakanı Adem Somyürek istifa ettiğini açıkladı. Başbakanı Daniel Andrews ise Somyürek'in görevine son verildiğini söyledi.
Bakan Adem Somyürek, mensubu olduğu İşçi Partisi'nde güç kazanmak için sahte parti üyeleri kaydetmek ve onların aidatlarını ödemekle suçlanıyor.
SBS Türkçe'nin haberine göre Somyürek'in istifa ettiğini açıklamasına karşın, Victoria Başbakanı Daniel Andrews, Somyürek'in istifa etmeyi hak etmediğini ve görevine son verildiğini söyledi.
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