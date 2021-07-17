Türk asıllı İngiliz şarkıcı Onur'un ilk Türkçe şarkısı 'Paramı ver' yayında

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:42

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki çalışmalarıyla adından söz ettiren ONUR, bu kez 'Paramı ver' ile ses getirmeye hazırlanıyor. Doğu ve batı kültürlerinin karşılaşmasından doğan çeşitliliği yeni single’ında harmanlayarak, Türk müziğindeki geleneksel ‘dokuz sekizlik vuruşları’ ve egzotik notaları bir araya getiriyor.

Şarkıcı, Paramı Ver single’ı ile doğu ve batı etkileşiminden doğan karşıtlıklar içindeki uyuma dikkat çekmekle beraber; bu köklü geleneğe saygı duyan bir projeye imza atıyor. ONUR, ilk Türkçe şarkısı olan Paramı Ver ile müzik dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Londra’da doğup büyüyen şarkıcı, Türkiye’de bulunduğu dönemde Türk müziği, kültürü ve sosyal yaşamından ilham alarak keşif yolculuğuna devam ediyor. Kültür çatışmalarına dikkat çeken ONUR, aynı zamanda evrensel bir konu olan ‘’emeğin değeri’’ üzerine de düşünmemizi sağlıyor. Emek karşılığının önemini dile getiren sanatçı "Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, emeğinizin karşılığını almanız, paranızın ödenmesi gerekiyor" diyor.

Beste ve düzenlemesi ONUR’a ait olan şarkının klip yönetmenliğini dünyaca ünlü isimlerle çalışmalarıyla bilinen Ilan Lampl üstlendi. Evrensel bir konuya, muzip bir dille dikkat çeken sanatçı, dinleyicilerini eğlenceli bir kliple karşılamaya hazırlanıyor.

ONUR KİMDİR?

İngiltere’de doğup büyüyen ONUR, orada klasik batı müziği ve pop müzik alanında eğitimini tamamladıktan sonra 2018 yılından itibaren çıkardığı İngilizce şarkılarla Avrupa, Amerika ve Türkiye’de kendini duyurdu. İlk piyasaya çıkardığı ‘Beamin’ şarkısı EDM müziğinin öncüsü Martin Garrix’in dikkatini çekti. Daha sonra çıkardığı Beautiful Time EP’si ile Ingiltere’deki plak şirketlerini kapısına getirdi. Duygu yüklü İngilizce şarkılarına eklediği kırık vuruşlara falsetto sesiyle yaptığı çıkışları da ekleyince Londra gecelerini kendi hayalleri ve gerçeklerinden oluşan masalımsı bir havaya dönüştürdü ve dinleyicilerini hayran bıraktı. İngiltere ve Amerika’da verdiği konserler yok sattı.

Fader, EARMİLK, Combini, Reprezent, Hoxton Radyosu da dahil olmak u¨zere birçok radyo ve mu¨zik bloglarında ve dergilerinde sıkça kendinden söz ettirdi. Fransa’da ‘Sound of Brit’ adlı blog KİM BU ONUR başlığıyla ONUR’un özgu¨n mu¨ziğine yer verdi. Şarkılarındaki falsetto çıkışları ve güçlü gırtlak yapısı nedeniyle Avrupa’da ONUR için Prince’in varisi, ünlü siyahi şarkıcı Aretha Franklin’in erkek versiyonu gibi yorumlar yapıldı.

Müzik otoritelerinin gelecek yüzyılın pop müziğine yön verecekler listesine aldığı ONUR Kendi yazıp bestelediği şarkılarında değişik ses tonlarını ön plana çıkarıyor. Yeni dalga olarak tanımladığı Türkçe şarkılarında Türk müziğinde var olan dokuz sekizlik vuruşları batı sesleriyle harmanladı ve “Şahsına Münhasır (kendine özgü) yarattığı tarzıyla bu yaz isminden çok söz ettireceğe benziyor.

ONUR’un 'Paramı ver' şarkısı, Sony Music Turkey etiketiyle 16 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yayında.