Güney Kore’de spor salonlarına tempolu müzik yasağı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:27

Tüm dünyada olduğu gibi Güney Kore de koronavirüs ile mücadele ediyor. Son olarak, Başbakan Kim Boo-kyum geçen Cuma günü ülkenin "maksimum kriz seviyesine" ulaştığı konusunda uyardı.

SPOR SALONLARINA 120 BPM SINIRI

NTV'de yer alan habere göre yeni önlemler kapsamında, Seul’de zumba, spin ve aerobik gibi egzersiz derslerine katılanlar 120 bpm limitiyle karşı karşıya kaldı. İnsanların kapalı spor tesislerinde bir seferde sadece iki saat geçirmelerine izin verildi ve duşların kullanılması yasaklandı. Ayrıca, tüm spor tesislerinin saat 22.00'ye kadar kapatılması zorunlu tutuldu.

Ancak söz konusu karar spor salonu sahipleri tarafından sorgulandı. Seul'de bir spor salonuna sahip olan Kang Hyun-ku, klasik müzik ile BTS arasında bir seçim yapmanın virüsün yayılmasında etkisi olduğuna dair herhangi bir kanıt olup olmadığını sordu.

Ayrıca Reuters'a birçok kişinin kendi kulaklıklarını kullandığını ve "Çalma listelerini nasıl kontrol ediyorsunuz?" diye sorduğunu söyledi. Fakat yetkililer, önlemlerin spor salonlarının tamamen kapanmasını önlemeye yardımcı olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, insanların spor salonlarında enfekte olup olmadığını bilmenin zor olduğunu söyledi. Bununla birlikte, geçen yıl İngiltere'den gelen rakamlar, bu alanların enfeksiyonlar için önemli bir nokta olmadığını gösterdi.

Diğer taraftan, Zumba ve CrossFit gibi yoğun egzersizler daha hızlı müzik gerektirirken, koşu gibi tempolu aerobik egzersizler bile 120-140 bpm civarında şarkılarla eşleşiyor. Bu yüzden, Seul'ün yeni yönergeleri K-Pop hayranları için o kadar da kötü bir haber değil.

İŞTE 120 BPM NİN ALTINDA BİR ANTRENMAN LİSTESİ

Dua Lipa & Silk City - Electricity (118bpm)

Robyn - Dancing On My Own (117bpm)

Doja Cat & SZA - Kiss Me More (111bpm)

Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling (113bpm)

Estelle ft Kanye West - American Boy (118bpm)

Martin Jensen - Solo Dance (115bpm)

Jonas Blue ft JP Cooper - Perfect Strangers (118bpm)

Regard & Raye - Secrets (119bpm)

Lady Gaga - Bad Romance (119bpm)

Stereo MC's - Step It Up (118bpm)

Skrillex ft Sirah - Bangarang (110bpm)

Nelly Furtado - Promiscuous (114bpm)

Mark Ronson ft Bruno Mars - Uptown Funk (115bpm)

Chic - Le Freak (119bpm)