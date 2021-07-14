Jennifer Lopez müzikal proje ile dönüyor: Klasikleri yeniden yorumlayacak

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:11

Müzik ve sinema sektörüne adını yazdıran, kısa süre önce moda sektörüne adım atan ve kendi kozmetik markasını kuran ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez yeni bir adım daha attı. 51 yaşındaki şarkıcı, bu kez müzikal bir proje ile sahnelere dönecek.

NTV'nin Variety’nin haberinden aktardığına göre, sanatçı projeyi doğrulayarak, “Müzikaller, çocukluğumun bir parçasıydı. Klasiklerin yeniden yorumlanması sırasında yapacağımız iş birliğinden dolayı heyecan duyuyorum” açıklamasında bulundu.



Lopez son olarak, Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden başlayan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in, 17 yılın ardından yeniden başladıkları ilişkileri magazin basınının manşetlerinden inmiyor. Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı.