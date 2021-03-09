Türk asıllı kayıp subay Arda’nın cansız bedeni Stockholm’da bulundu
İsveç’in başkenti Stockholm’de geçen yıl kasım ayında yürüyüşe çıktıktan sonra bir dana kendisinden haber alınamayan Türk asıllı subay Deniz Arda’nın cansız bedeni, kentin güneyindeki Tyresta Ulusal Parkı’nda bulundu.
İsveç’in başkenti Stockholm’de Kasım 2020’de yürüyüşe çıkan İsveç Silahlı Kuvvetleri’nde subay olarak görev yapan Türk asıllı Deniz Arda’dan bir daha haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen ortadan kaybolan Arda ile ilgili bilgiye ulaşılamadı. Ancak 27 Şubat Cumartesi günü Stockholm'ün güneyindeki Tyresta Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan bir kişi kayalıklar arasında bir cedet buldu. İhbar üzerine bölgeye giden polis tarafından çıkarılan bir erkeğe ait cesede otopsi yapıldı. Yapılan otopside, cesedin Deniz Arda’ya ait olduğu ortaya çıktı.
'SUÇ UNSURU YOK'
Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind, Tyresta Ulusal Parkı’nda bulunan cesedin kimliğinin Deniz Arda’ya ait olduğunu ifade ederek, "Ailesine bilgi verildi. Yapılan ilk incelemelere göre bir suç unsuru yok" ifadelerini kullandı.
İsveç medyası, Arda’nın en son internet üzerinde koşuya çıktığına dair bir mesaj attığını duyurdu ancak mesajın atıldığı kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.
Video Haberler
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- CHP'li isimden AKP'lilere 'Ecdad' tepkisi
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, yazarımız Mine Söğüt'ün sözlerini hedef aldı
- İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına Akşener'den yanıt
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- İmamoğlu, İYİ Partililerin tepkisine yanıt verdi
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- Dolarda Hakan Atilla etkisi
- Çiçekçi kadının kızı, Oxford'da eğitim görmüyormuş
- Bir müzisyen daha yaşamına son verdi