Türk bilim insanı geliştirdi: Covid-19 aşısı Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak

21 Ekim 2020 Çarşamba, 10:59

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının ardından ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in başında olduğu BioNTech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının da Türkiye'deki gönüllü uygulamaları başlıyor.

Aşı, Türkiye'de yine Hacettepe Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 9 merkezde 550'ye yakın gönüllüye uygulanacak. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yarın başlayacak gönüllü uygulaması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde 70-80 civarında kişiye aşılama yapılacağını belirtti. Akova, daha önce aşı olmak isteyen gönüllülere randevu verdiklerini ve günde 5 ila 10 arasındaki kişiye aşılama yapacaklarını söyledi. Akova, aşının iki doz halinde verileceğini bildirerek "İlk aşıdan 21 gün sonra ikinci aşı yapılacak ve daha sonra gönüllüler izlenecek. Bir yandan aşının etkinliğine bakılırken diğer yandan güvenilirliğine bakılacak. Hastalık geliştirip geliştirmediklerine bakılacak ve bu kişiler 1 yıl takip edilecek" dedi.



'DÜNYA GENELİNDE 35 BİN KİŞİYE UYGULANDI'



Akova, Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de 25 merkezde gönüllü uygulamaları devam eden Covid-19 aşısının toplamda 13 bin kişiye uygulanacağını hatırlatarak, "Burada hedeflediğimiz gönüllü sayısı diğer aşıya kıyasla daha düşük. Türkiye genelinde yaklaşık 500- 550 gönüllü aşılanacak. Bizim merkezimizde de 70-80 civarında bir rakam olacak. Bunların yarısına gerçek aşı yarısına ise boş aşı yapılacak. Gönüllü olarak başvuran sağlık çalışanı olanlar da var ama olmayanlar da var. Zaten bununla ilgili şu anda bir liste var elimizde. Biz daha önce tespit etmiştik bunları. Randevu saatlerinde gelip aşılarını olacaklar. Kasım ayının üçüncü haftası herkesin aşıları bitmiş olacak. Bu aşı dünyada 35 bin kişide kullanıldı. Şimdiye kadar bildirilen ciddi bir yan etki ortaya çıkmadı" diye konuştu.



'AŞI OLANLARDAN HENÜZ COVİD'E YAKALANAN YOK'



Prof. Dr. Murat Akova, Çin aşısıyla ilgili ise 2 merkez dışında 23 merkezde aktif gönüllü kayıtlarının devam ettiğini kaydederek, "Yakın zamanda sağlık çalışanları dışında kalan halktan gönüllüleri de alabileceğimizi umuyoruz. Şu ana kadar gayet güzel gitti. Ufak tefek basit yan etkiler oldu. Şu ana kadar aşı uygulanıp da henüz Covid'e yakalanan yok. Henüz erken; ama ikinci dozlar yapılalı kısa süre oldu. Genel olarak aşının koruyuculuğu ikinci doz yapıldıktan belli bir süre sonra, 14 gün ve daha sonrasında bekliyoruz antikorun yükselmesini, tabii daha sonradan da olabilir. Dolayısıyla aşı olanları takip edeceğiz. Hastalık belirtisi gösterenler olursa onlara bakılacak, kontrol edilecek ve hangisi boş aşı hangisi aşı yaptırmış belirlenecek" ifadelerini kullandı.



