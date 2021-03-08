Türk bilim insanı Türeci’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajını paylaştı.
ADF'nin 120 Saniye uygulamasına katılan Özlem Türeci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajını paylaştı.
Dünyanın engelli parkur yarışçısı Amelia Boone'un, "Ben en güçlü değilim, en hızlı da değilim. Ama acı çekmede ve sebat etmede gerçekten iyiyim" sözlerine atıfta bulunan Türeci kadınlara, "Geniş bir vizyona sahip olun ve karşılaştığınız engellerden bağımsız olarak azimle o vizyona bağlı kalın" diye seslendi.
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