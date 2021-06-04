Türk boksörler çeyrek finalde
Paris’te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarının ilk gününde dört Türk boksör çeyrek finale yükseldi.
Paris’te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarının ilk gününde dört Türk boksör çeyrek finale yükseldi.
Gündüz seansı 75 kilo müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir, İtalyan rakibi Assunta Canfora’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
81 kilo Bayram Malkan, Belaruslu rakibi Mikhail Dauhaliavets’i yenerek çeyrek finale çıktı.
Akşam seansı 57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı, Azeri rakibi Mahsati Hamzayeva’yı mağlup edip çeyrek final biletini aldı.
60 kiloda ringe çıkan Esra Yıldız, Rus rakibi Ekaterina Dynnik’i yenerek bir üst tura çıkan diğer sporcu oldu
75 kiloda Serhat Güler ise Belaruslu rakibi Vitali Bandarenka’ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları yarın kaldığı yerden devam edecek.
Video Haberler
- Sedat Peker'in 'görevli' ve 'emekli' yanıtı ortaya çıktı
- Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı
- CHP'li vekilden olay yaratacak yeni pankart
- E-5 Karayolu’nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
- Trafiğe çıkanlar dikkat! O sürücülere ceza yağdı
- Video çektiler iddiası! Antalya'da otelde skandal olay
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Altın son 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Yavaş aleyhinde konuşmayın
- Türkiye mutsuz, erken seçim kaçınılmaz
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
- Cami için İBB'den harcanan devasa bütçe!
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ya atama bakan ya da Meclis Başkanı istifa edecek
- Erdoğan'dan Zonguldak'ta 'müjde' açıklaması!
- Almanya, Türkiye'nin kategorisini değiştirdi